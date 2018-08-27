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Военнослужащие МЧС незаконно устроились охранниками в КРСУ и получали зарплату

В Бишкеке военнослужащие МЧС незаконно устроились охранниками в Кыргызско-Российский Славянский университет. Об этом говорится в приговоре суда.

Уточняется, что между МЧС и КРСУ был заключен договор о совместной деятельности, по которому министерство предоставило учебному заведению помещение на улице Кулатова, которое находится на территории отдела Государственной противопожарной службы.

Здание предназначалось для обучения студентов КРСУ по программе «Единая государственная система прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций». Согласно договору, вуз сам должен был охранять помещение.

«Однако с 2012 года здание охранял ежедневно заступающий суточный караул ОГПС Октябрьского района на платной основе. Чтобы скрыть это, с помощью бывшего руководителя ОГПС двоих военнослужащих приказом ректора КРСУ формально приняли на работу в качестве охранников кафедры. Пять лет на них ежемесячно заполнялись табеля учета рабочего времени и начислялась зарплата», — говорится в приговоре.

Все полученные военнослужащими деньги тратились на нужды войсковой части.

Первомайский районный суд оштрафовал бывшего руководителя ОГПС на 100 тысяч сомов. Бишкекский городской суд вынес оправдательный приговор.
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