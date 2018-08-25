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Происшествия

На кыргызско-таджикской границе пресекли незаконный вывоз ГСМ

На кыргызско-таджикской границе пресекли незаконный вывоз ГСМ. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Накануне на участке Ляйлякского пограничного отряда задержали гражданина Таджикистана, пытавшегося нелегально вывезти 1,5 тысячи тонн ГСМ из Кыргызстана.

Он пытался проехать вне пункта пропуска. В ходе досмотра пограничный наряд обнаружил в машине 1,5 тысячи тонн дизельного топлива. Документы на ГСМ у гражданина Таджикистана отсутствовали.

Контрабандный груз передан сотрудникам таможенной службы по Баткенской области.
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