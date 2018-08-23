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Происшествия

В Сокулукском районе чиновники нанесли ущерб в размере 1,7 миллиона сомов

Сотрудниками межрайонного отдела Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями по Сокулукскому и Московскому районам Чуйской области установлен факт финансовых нарушений в Сокулукском айыл окмоту. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, в 2017 году Сокулукским айыл окмоту проведен тендер на услуги ремонта дорог путем покрытия асфальтобетонной и песчано-гравийной смеси. Победителем признали ОсОО «К.К.», с которым заключили договор на 6 миллионов 178 тысяч 600 сомов. Однако должностные лица айыл окмоту внесли в документы исправления, указав в акте-приемки выполненных работ фиктивные данные. Благодаря этому, компании незаконно выплатили свыше 1 миллиона сомов.

Согласно заключению аудиторской проверки, при проведении замеров покрытий дорог указанных улиц завышенная площадь составила 1 тысячу 580 квадратных метров, а толщина асфальтобетонной смеси составила четыре сантиметра, а в акте-приемке выполненных работ была указана толщина в десять сантиметров.

«В результате противоправных действий со стороны должностных лиц Сокулукского айыл окмоту государству причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 миллион 729 тысяч 400 сомов.
По факту прокуратурой Сокулукского района возбуждено уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 315 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Ведется следствие», — говорится в сообщении.
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