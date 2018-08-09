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Происшествия

В Чолпон-Ате задержали группу преступников, промышлявших кражами у туристов

В городе Чолпон-Ате милиционеры при проведении операций «Притон» и «Нелегал» по подозрению в совершении краж личного имущества у отдыхающих задержали двух молодых людей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Кыргызстана.

По ее данным, задержаны уроженцы Нарынской области. Их подозревают в краже имущества граждан Узбекистана. Подозреваемые уже дали признательные показания.

Выяснилось, что 23 июля в ОВД Иссык-Кульского района с заявлениями обратились трое граждан Узбекистана. Пострадавшие отдыхали в частном доме отдыха «Персона». Когда они ушли купаться на озеро, в их коттедж проникли неизвестные и украли два сотовых телефона, два айпада и $660.

Возбуждено уголовное дело по статье 164 (Кража) УК КР. Подозреваемые водворены в ИВС Иссык-Кульского района. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.
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