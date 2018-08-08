В Караколе парень из ревности поджег квартиру своей девушки. Об этом сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Шестого августа в дежурную часть поступило сообщение, что в пустующей квартире одного из многоэтажных домов произошел пожар. В ходе обследования места происшествия эксперты предварительно заключили, что мог быть поджог.

«По подозрению в поджоге задержали местных жителей — 18-летнего парня и его 19-летнего родственника. Они признали вину. Выяснилось, что молодой человек приревновал свою девушку и решил отомстить ей. Пригласив родственника и воспользовавшись отсутствием людей в квартире, злоумышленники проникли через балкон в помещение, облили бензином комнату девушки и подожгли», — сообщили в УВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога» УК КР. Решением городского суда задержанные отпущены под домашний арест.