Пожар в Таш-Добо. Погибшую женщину подозревают в умышленном поджоге

Погибшая при пожаре в селе Таш-Добо женщина, возможно, сама подожгла свой дом. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что погибшая и ее супруг были глухонемыми. Милиция отрабатывает версию, что она решила свести счеты с жизнью после ссоры со свекровью.

«Женщина немая. По предварительной версии, она облила бензином дом и подожгла его. В результате погибли она сама и ее дети», — рассказали в милиции.

В ГУВД Чуйской области отметили, что вызов о пожаре в село Таш-Добо действительно поступал. Приехавшая на место оперативно-следственная группа обнаружила три трупа. Проводится следствие.