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Происшествия

Кот мешал спать хозяйке и спас ей жизнь

В Британии произошел неоднозначный случай... Кот Тео из города Реддитч посмертно получил звание «Кот года» за спасение жизни своей хозяйки Шарлотт Диксон.

Хозяйка рассказала, что как-то ночью она почувствовала себя плохо, из-за чего и проснулась. Понадеявшись, что к утру ей станет лучше, женщина попыталась снова уснуть. Но ей помешал кот. Восьмилетний Тео стал вести себя странно, громко мяукал и требовал внимания.

Шарлотт Диксон почувствовала, что ей становится хуже и вызвала скорую помощь, пишет Sky News.

Врачи обнаружили у женщины признаки наличия тромба и заявили, что если бы она уснула, то, вероятно, скончалась бы.

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