Все полицейские американского города уволились в один вечер

Все полицейские небольшого американского города Бландфорда, штат Массачусетс, уволились вечером 30 июля. Об этом сообщает портал MassLive.

По его информации, всего в населенном пункте было четыре сотрудника правоохранительных органов. Все они подписали заявления об увольнении, назвав условия для работы крайне небезопасными из-за плохого финансирования.

«Работа в полиции опасна по своей сути, а администрация города ее сделала еще более [опасной]», — говорится в документе.

В нем стражи порядка рассказывают о патрульных автомобилях, в которых нет кондиционеров, комплектов зимней резины и отсутствует полный привод.

По их словам, зачастую на вызовы приходилось отправляться на личных машинах, поскольку даже в лучшем из рабочих авто было невозможно отрегулировать спинку сиденья, к тому же оно перегревалось. У двух других были проблемы с тормозами.

Также они рассказали о плохих и устаревших бронежилетах, постоянно неработающей радиосвязи и отсутствии помощи. «И они просят нас делать работу (...) за $14-15 в час. Вы бы ставили свою жизнь на кон в таких условиях? — указали уволившиеся. — Мы отказываемся дальше рисковать жизнью ради города, которому мы, похоже, практически неинтересны».