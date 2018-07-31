На Иссык-Куле у бишкекчанки украли телефоны и ноутбук. Подозреваемые задержаны

В Иссык-Кульской области сотрудники полка спецназначения «Шумкар» МВД задержали двух подозреваемых, специализирующихся на краже имущества отдыхающих. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Уточняется, что 20 июля с заявлением в милицию обратилась 52-летняя жительница Бишкека. Она сообщила, что неизвестные, проникнув в ее коттедж в доме отдыха «Алтын Кум», украли у нее два мобильных телефона и ноутбук. Материальный ущерб потерпевшей составил 90,5 тысячи сомов.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК КР. По подозрению в краже задержаны жители Балыкчи, один из которых ранее судим за аналогичное преступление. Оба признались в совершенном преступлении. Задержанные водворены в ИВС. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям», — проинформировали в УВД.