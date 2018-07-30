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Происшествия

Сотрудника Свердловской налоговой задержали с поличным при получении взятки

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями выявила факт вымогательства взятки со стороны сотрудника Управления Государственной налоговой службы по Свердловскому району Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, в ведомство с заявлением обратился гражданин. Он рассказал, что налоговик требует у него денег за положительное решение вопроса. Прокуратура Бишкека возбудила уголовное дело по статье 313 (вымогательство взятки) Уголовного кодекса.

Фискала задержали в служебном кабинете при получении взятки в 15 тысяч сомов.

Сейчас по делу ведется следствие.
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