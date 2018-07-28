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Происшествия

Взорвавшийся смартфон Samsung покалечил ребенка

Вы, наверное, помните скандал с взрывающимися смартфонами Samsung Galaxy Note 7, разгоревшийся в 2016 году и приведший к полному отзыву модели с рынка. Оказывается, взрываться умеет не только Note 7, но и один из его прародителей — Galaxy Note 4. 

Несчастный случай с участием этого гаджета произошел в Китае еще в марте прошлого года, но о нем стало известно только сейчас, после того, как отец пострадавшего малыша подал иск на компанию в размере $250 тысяч.

Смартфон взорвался в руке пятилетней девочки, вызвав ожоги второй степени. На данный момент китайский офис Samsung предложил семье пострадавшей только $1,5 тысячи на лечение ребенка. Об этом сообщает rambler.ru.
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