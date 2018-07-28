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Происшествия

В Австралии собаки динго заманили женщину в засаду с помощью телефона

На шахте в городе Пилбара на западе Австралии собаки динго едва не убили женщину, заманив ее в ловушку с помощью телефона, сообщает 7News.

Отмечается, что собаки напали на 54-летнюю Деб Рандл, которая работает на шахте охранником, в то время, когда она обедала в столовой на открытом воздухе.

Собака динго подошла к столику, схватила телефон и побежала прочь. Женщина погналась за животным, но наткнулась еще на двух собак, которые тут же набросились на нее и начали кусать за руки и за ноги. Женщина пыталась убежать, но собаки ее не отпускали. Лишь спустя десять минут коллеги Рандл услышали крики и пришли к ней на помощь, прогнав животных.

Женщину доставили в больницу. По словам медиков, собаки нанесли Рандл очень серьезные травмы по всему телу, одна из которых может даже привести к ампутации ноги.

Собаки динго — это потомки домашних собак, завезенные в Австралию несколько тысяч лет назад. Динго выглядит как хорошо сложенная собака средней величины: высота в холке 47-67 сантиметров, длина тела с головой 86-122 сантиметров, вес может достигать 24 килограммов. Факты нападения динго на человека крайне редки, однако известны случаи, когда они убивали людей. 
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