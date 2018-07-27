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Происшествия

Люди выстроились в живую цепь ради спасения утопающих

В американском городе Эмералд-Айл, штат Северная Каролина, десятки человек попытались спасти тонущих пловцов. Об этом сообщает ABC News.

Несмотря на предупреждение об опасном прибое, которое распространяли местные власти, несколько человек вошли в море. Не совладав с волнами и течением, они начали тонуть.

Многочисленные отдыхающие выстроились цепью между пляжем и пловцами, держась за руки, чтобы их тоже не унесли волны. Таким образом они пытались дотянуться до утопающих и вытащить их на сушу.

В результате почти все сумели благополучно добраться до берега. Утонул только один человек — 41-летний мужчина.

Власти полагают, что люди проигнорировали предупреждение из-за хорошей погоды: после долгих дождей в Эмералд-Айл впервые выглянуло солнце.
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