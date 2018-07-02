17:49
USD 68.18
EUR 79.42
RUB 1.09
Происшествия

В Бишкеке сбившего человека водителя задержали после смерти пострадавшего

В Бишкеке в результате наезда автомобиля Nissan Murano скончался 33-летний мужчина. Об этом журналистам сообщил родственник погибшего Нурбек Абдраимов.

По его словам, мужчину сбили 30 июня, примерно в 23.00, на пересечении улиц Ахунбаева и Малдыбаева.

«Свидетели сообщили, что виновник ДТП двигался на большой скорости, выехав на встречную полосу, сбил моего родственника. Он переходил дорогу в положенном месте, а на следующий день после случившегося скончался в больнице. Водителя по требованию следователя следственного управления ГУВД Бишкека отпустили, несмотря на то что он сбежал с места происшествия, оставив пострадавшего в опасности. Следователь не проводил беседу с водителем, не взял анализов крови. Виновника ДТП задержали спустя 17 часов, предположительно, кровь успели прочистить от алкоголя или иных веществ», — сказал Нурбек Абдраимов.

В УОБДД Бишкека ИА «24.kg» сообщили, что виновника ДТП задержали на месте и он не сбегал с места происшествия.

«Его задержали после того, как пострадавший скончался от полученных травм. Машина водворена на штрафстоянку. Все материалы по ДТП переданы в следственную службу ГУВД Бишкека», — прокомментировали в УОБДД.
Ссылка:
просмотров: 469
Версия для печати
Материалы по теме
В Ысык-Ате в ДТП пострадали школьники. Один находится в коме
ДТП с участием маршрутки. УОБДД Бишкека рассказало подробности
В Кара-Суу девочка перебегая дорогу, попала под машину
В Бишкеке пьяный водитель Daewoo Matiz протаранил Audi
Летчик опаздывал на рейс. В ДТП близ Бишкека пострадал ребенок
В Бишкеке подростка сбили на пешеходном переходе
В Чуйской области водитель насмерть сбил пешехода. Ищут очевидцев
В Бишкеке на большой скорости водитель врезался в авто и скрылся с места ДТП
ДТП с патрульной машиной. Виновник аварии оплатит ущерб
В Балыкчи водитель сбил шестиклассницу. Ее выписали из больницы
Популярные новости
Милиция ищет родственников выжившего в&nbsp;ДТП ребенка. Осторожно: фото! Милиция ищет родственников выжившего в ДТП ребенка. Осторожно: фото!
Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за сделки ГРС и&nbsp;&laquo;Гознака&raquo; Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за сделки ГРС и «Гознака»
Ненадежный сейф. Гастарбайтер в&nbsp;Москве украл у&nbsp;пенсионерки 18&nbsp;миллионов рублей Ненадежный сейф. Гастарбайтер в Москве украл у пенсионерки 18 миллионов рублей
Появилось видео, как чемпион ММА в&nbsp;городе&nbsp;Ош избивает охранников ночного клуба Появилось видео, как чемпион ММА в городе Ош избивает охранников ночного клуба
Бизнес
Выгодный роуминг от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; новые направления Выгодный роуминг от MegaCom — новые направления
В&nbsp;центре Токмака торжественно открылся обновленный филиал &laquo;Бакай Банка&raquo; В центре Токмака торжественно открылся обновленный филиал «Бакай Банка»
Пополняй баланс и&nbsp;выиграй до&nbsp;100&nbsp;000 сомов в&nbsp;викторине от&nbsp;MegaCom Пополняй баланс и выиграй до 100 000 сомов в викторине от MegaCom
Международный аэропорт &laquo;Иссык-Куль&raquo; торжественно принял первый рейс из&nbsp;Оша Международный аэропорт «Иссык-Куль» торжественно принял первый рейс из Оша