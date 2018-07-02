В Бишкеке сбившего человека водителя задержали после смерти пострадавшего

В Бишкеке в результате наезда автомобиля Nissan Murano скончался 33-летний мужчина. Об этом журналистам сообщил родственник погибшего Нурбек Абдраимов.

По его словам, мужчину сбили 30 июня, примерно в 23.00, на пересечении улиц Ахунбаева и Малдыбаева.

«Свидетели сообщили, что виновник ДТП двигался на большой скорости, выехав на встречную полосу, сбил моего родственника. Он переходил дорогу в положенном месте, а на следующий день после случившегося скончался в больнице. Водителя по требованию следователя следственного управления ГУВД Бишкека отпустили, несмотря на то что он сбежал с места происшествия, оставив пострадавшего в опасности. Следователь не проводил беседу с водителем, не взял анализов крови. Виновника ДТП задержали спустя 17 часов, предположительно, кровь успели прочистить от алкоголя или иных веществ», — сказал Нурбек Абдраимов.

В УОБДД Бишкека ИА «24.kg» сообщили, что виновника ДТП задержали на месте и он не сбегал с места происшествия.

«Его задержали после того, как пострадавший скончался от полученных травм. Машина водворена на штрафстоянку. Все материалы по ДТП переданы в следственную службу ГУВД Бишкека», — прокомментировали в УОБДД.