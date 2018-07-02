В Джалал-Абадской области в компьютерном клубе играли в азартные игры

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями выявила факт организации незаконной игорной деятельности в одном из компьютерных клубов Джалал-Абадской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, нарушение выявлено в селе Базар-Коргон, где проводили азартные игры с применением компьютерных симуляторов и аппаратно-программного комплекса. По факту возбуждено уголовное дело по статье 259-1 (организация и (или) содержание игорного заведения, а также проведение азартных игр и лотереи с использованием игорного или лотерейного оборудования) Уголовного кодекса.

ГСБЭП провела обыск в компьютерном клубе и изъяла в качестве вещественных доказательств оборудование, приспособленное для проведения азартных игр, жесткие диски и деньги.

Сейчас по делу ведется следствие.