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Происшествия

Кыргызстанец выкинул из окна московскую проститутку за «некачественный» секс

Уроженец Кыргызстана выбросил из окна московскую проститутку за «некачественный» секс. Затем он позвонил в интим-агентство и попросил прислать новую девушку, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, мужчина снял на день квартиру на северо-востоке Москвы. Захотел развлечься, позвонил в агентство эскорт-услуг и попросил прислать темнокожую проститутку.

Пара занялась сексом. Кыргызстанец остался недоволен девушкой и решил проблему кардинально: взял ее за ноги и выкинул в окно. Потом позвонил в агентство и поинтересовался, можно ли вернуть деньги или прислать замену.

О «падении с высоты» в скорую помощь сообщил сам мужчина. Медики госпитализировали пострадавшую уроженку Нигерии.

По предварительному диагнозу, у девушки сломана голень и компрессионный перелом четвертого и пятого позвонков.

Полицейские не поверили в рассказ гражданина Кыргызстана, уверявшего, будто девушка выпала из окна, когда он ушел в душ. Навестив пострадавшую в больнице, они выяснили: клиент — непосредственный виновник ее падения.

Полиция продолжает проверку.
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