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Происшествия

В Чуйской области краж станет меньше. Милиция задержала домушников

В Чуйской области милиция задержала нескольких квартирных воров. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, задержан 22-летний М.М., ранее судимый за грабеж. Он совершал кражи в новостройке «Ак-Ордо» в дневное время. Похищал деньги, ювелирные изделия, бытовую технику. Следствием доказано четыре факта.

Задержаны 26-летний А.Т. и 28-летний М.Ж., которые совершали кражи в Сокулукском и Аламудунском районах, в основном в ночное время. Похищали деньги, ювелирные изделия, бытовую технику. Следственной службой ОВД доказано семь фактов.

Задержан 29-летний С.А., ранее судимый несколько раз за кражи. Он совершал кражи в Сокулукском районе, в селе Новопавловка, в дневное время. В основном похищал деньги, ювелирные изделия, бытовые предметы. Доказано семь фактов.

Задержан 42-летний Б.Б., ранее судимый несколько раз за кражу. Он воровал из частных домов, в том числе в районе, где сам проживал. Следствие доказало его причастность к двум фактам.

Задержан 24-летний К.П., ранее судимый за мошенничество. Он грабил дома в городе Шопокове. Представлялся специалистом по ремонту бытовой техники. Следственной службой ОВД доказано шесть фактов кражи, а также на счету К.П. имеются и факты мошенничества.

В настоящий момент проверяется причастность всех к другим аналогичным преступлениям.
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