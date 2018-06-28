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Происшествия

Орудовавшего в селе Селекционном вора поймали. Ищут второго

В Сокулукском районе задержан мужчина по подозрению в домовых кражах в крупных размерах. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Подозреваемый в кражах

По ее данным, в органы внутренних дел Сокулукского района обратился 46-летний житель села Селекционного с просьбой принять меры в отношении неизвестных, которые в начале мая 2018 года из дома похитили 120 тысяч сомов, сотовый телефон, ювелирные изделия  на 25 тысяч сомов.

В органы внутренних дел также обратилась другая жительница этого же села и тоже сообщила о краже. Злоумышленники похитили у нее  $48,5 тысячи, 2,33 миллиона сомов и золотые изделия.

Возбуждены уголовные дела по статье 164 (кража) УК КР.

В июне по подозрению задержан ранее неоднократно судимый 23-летний И.С., житель города Кара-Балты. В ходе личного досмотра у него обнаружены похищенные 54,5 тысячи сомов и $100. В ходе дальнейших мероприятий сотрудники милиции установили личность второго подозреваемого, по месту жительства которого обнаружены $10 тысяч и огнестрельное оружие 16-го калибра.

Ведутся его поиски. Следствие продолжается. 
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