В Первомайском УВД Бишкека подрались два милиционера. Уволят обоих

В УВД Первомайского района города Бишкека подрались сотрудники милиции. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД столицы.

По итогам служебного расследования за нарушение служебной дисциплины, приказов МВД и положения о прохождении службы в ОВД старшего уполномоченного и оперуполномоченного районного УВД уволят.

«В кабинете УВД между сотрудниками милиции возник конфликт, переросший в потасовку. В результате один из милиционеров обратился в больницу. У него сотрясение головного мозга и другие травмы. Материалы передали в прокуратуру для дачи юридической оценки», — отметили в ГУВД.