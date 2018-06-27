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В Первомайском УВД Бишкека подрались два милиционера. Уволят обоих

В УВД Первомайского района города Бишкека подрались сотрудники милиции. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД столицы.

По итогам служебного расследования за нарушение служебной дисциплины, приказов МВД и положения о прохождении службы в ОВД старшего уполномоченного и оперуполномоченного районного УВД уволят.

«В кабинете УВД между сотрудниками милиции возник конфликт, переросший в потасовку. В результате один из милиционеров обратился в больницу. У него сотрясение головного мозга и другие травмы. Материалы передали в прокуратуру для дачи юридической оценки», — отметили в ГУВД.
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