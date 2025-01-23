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Происшествия

Кадырбек Атамбаев заявил об избиении милиционерами члена партии Эрмека Эрматова

Члена политической партии «Социал-демократы» Эрмека Эрматова избили при задержании. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Кадырбек Атамбаев.

«Эрмека Эрматова запинывали толпой при задержании. У него ссадины и ушибы по всему телу, ему тяжело ходить, и он испытывают сильную боль в левом боку из-за повреждения ребер», — заявил он. 

Сам же Эрмек Эрматов рассказал сопартийцам, что к его авто подошли подозрительные люди в масках, окружили его и пытались взломать дверь машины. Когда он начинал снимать их на камеру, то люди в масках отходили и отворачивались. Позже ему сказали, что проходит рейд «Похищение».

Кадырбек Атамбаев добавил, что, когда на место инцидента подъехали другие члены партии, один из сотрудников милиции заявил: Эрмек Эрматов якобы отказывается предъявлять документы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317718/
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