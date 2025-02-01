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Дело о взятке. Оперативников Октябрьского РУВД Бишкека отправили под арест

Ранее задержанных по подозрению в получении взятки сотрудников Октябрьского РУВД Бишкека оставили под стражей. Решение вынес Первомайский районный суд.

Суд удовлетворил ходатайство старшего следователя ГСУ ГКНБ о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех милиционеров. Они водворены в СИЗО-1 до 29 марта.

Задержанным предъявлены обвинения по статье 343 «Вымогательство взятки» УК КР.

По данным пресс-центра ГКНБ, установлено, что работники УВД Октябрьского района вымогали $2 тысячи у девушек, угрожая привлечь к уголовной ответственности по надуманному делу. 29 января при получении денег задержаны оперативники УВД Т.У.Ш., Б.А.О. и начальник ИДН Ч.Т.Ш.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318622/
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