Взяла деньги на сетевой маркетинг и скрылась. Милиция задержала подозреваемую

Сотрудники милиции Аламудунского района задержали подозреваемую в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что с заявлением обратилась жительница села Васильевка, и еще несколько граждан попросили принять меры в отношении малознакомой женщины. Они сообщили, что войдя в доверие, представившись сотрудником сетевого макетинга, женщина взяла у каждого из них по две тысячи сомов и скрылась.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. Задержана 67-летняя жительница Чуйской области. В отношении подозреваемой зарегистрировано 10 заявлений. Расследование продолжается», — сообщили в ГУВД.