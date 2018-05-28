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Происшествия

В Джалал-Абаде педофил получил восемь лет колонии-поселения

Джалал-Абадский областной суд ужесточил приговор мужчине, домогавшемуся детей. Об этом сообщили в облсуде.

В приговоре указали, что 49-летний Э.А.А. приставал к детям на улице. Он подъехал на велосипеде к девочке, стал трогать ее за грудь и между ног, целовать и кусать ей губы.

Через несколько дней он подошел к другой девочке, стал трогать ее за попу, приговаривая «дочка, я тебя люблю».

Всего у мужчины шесть эпизодов домогательств в отношении несовершеннолетних.

Джалал-Абадский городской суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В апелляционной жалобе потерпевшие просили ужесточить приговор.

Подсудимый также обжаловал решение, объяснив это тем, что в городском суде он частично признал вину, что является смягчающим обстоятельством. Однако Джалал-Абадский областной суд ужесточил наказание, приговорив обвиняемого его к восьми годам лишения свободы в колонии-поселении.
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