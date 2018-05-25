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Происшествия

В Кыргызстане девушка обещала трудоустроить в Корее, брала деньги и скрывалась

Сотрудники МВД задержали подозреваемую в организации незаконной миграции и мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Задержанная обещала трудоустроить людей в Южной Корее, не имея лицензии на подобную деятельность.

«Задержанная взяла $5,5 тысячи у двух граждан Кыргызстана и скрылась. Возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Организация незаконной миграции» УК КР. Задержанную водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Проводят оперативно-следственные мероприятия для установления других аналогичных фактов», — сообщили в МВД.

Граждан, владеющих какой-либо информацией или пострадавших от ее противоправных действий, просят обращаться по телефонам: (0312) 26-63-98; (0779) 88-46-99.
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