В Кыргызстане девушка обещала трудоустроить в Корее, брала деньги и скрывалась

Сотрудники МВД задержали подозреваемую в организации незаконной миграции и мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Задержанная обещала трудоустроить людей в Южной Корее, не имея лицензии на подобную деятельность.

«Задержанная взяла $5,5 тысячи у двух граждан Кыргызстана и скрылась. Возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Организация незаконной миграции» УК КР. Задержанную водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Проводят оперативно-следственные мероприятия для установления других аналогичных фактов», — сообщили в МВД.