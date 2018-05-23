В Таласе мужчина избил школьника. Ему дали год колонии-поселения

Кара-Бууринский районный суд приговорил обвиняемого в избиении школьника к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Об этом сообщил Верховный суд.

В январе мужчина беспричинно избил проходящего мимо школьника. Экспертиза показала, что семилетнему мальчику нанесли легкий вред здоровью.

В суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Просил учесть, что на его иждивении 94-летняя мать.

Сочтя приговор первой инстанции суровым, он обжаловал решение в Таласском городском суде. Однако вторая инстанция оставила приговор Кара-Бууринского районного суда в силе.