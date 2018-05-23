Взяла в долг больше полумиллиона сомов и не отдала. Милиция задержала мошенницу

В Ысык-Атинском районе Чуйской области задержали 32-летнюю И.С. по подозрению в мошенничестве. Об этом ИА «24.kg» сообщили в региональном ГУВД.

Уточняется, что в милицию обратилась с заявлением 50-летняя жительница села Джетиген. Следствие выяснило, что подозреваемая взяла у приятельницы 630 тысяч сомов в долг якобы для их общей знакомой. Однако в назначенный срок деньги не вернула.

«Задержанная подделала расписку о том, что взяла деньги от третьего лица. Когда подошел срок возврата денег, заявительница потребовала их. Однако ее знакомая заявила, что никаких денег не брала. В итоге милиция задержала подозреваемую. Ее водворили в СИЗО», — сообщили в ГУВД.