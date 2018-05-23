10:48
USD 68.41
EUR 80.77
RUB 1.12
Происшествия

Взяла в долг больше полумиллиона сомов и не отдала. Милиция задержала мошенницу

В Ысык-Атинском районе Чуйской области задержали 32-летнюю И.С. по подозрению в мошенничестве. Об этом ИА «24.kg» сообщили в региональном ГУВД.

Уточняется, что в милицию обратилась с заявлением 50-летняя жительница села Джетиген. Следствие выяснило, что подозреваемая взяла у приятельницы 630 тысяч сомов в долг якобы для их общей знакомой. Однако в назначенный срок деньги не вернула.

«Задержанная подделала расписку о том, что взяла деньги от третьего лица. Когда подошел срок возврата денег, заявительница потребовала их. Однако ее знакомая заявила, что никаких денег не брала. В итоге милиция задержала подозреваемую. Ее водворили в СИЗО», — сообщили в ГУВД.
Ссылка:
просмотров: 668
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке мужчина пообещал купить участок под автомойку за $40 тысяч и скрылся
Бывший глава айыл окмоту по фиктивному договору выделил племяннику участок
Финпол предупреждает о кибермошенниках
Милиция задержала вымогателя денег у министров. Возбудили уголовное дело
Неизвестный вымогал деньги у министров, представляясь «правой рукой» президента
Милиция ищет пострадавших от действий мошенницы
В Кыргызстане задержали сбежавшего из колонии мошенника
Таможенники заработали, назвав грузовые автомобили тракторами
В Испании арестовали главу группы хакеров, похитивших $1,2 миллиарда
Обещала 120 тысяч. Женщина, поверив мошеннице, отдала ей 66 тысяч сомов
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке сгорела мечеть. Жертв и&nbsp;пострадавших нет В Бишкеке сгорела мечеть. Жертв и пострадавших нет
Международные преступники пытались украсть у&nbsp;MegaСom полмиллиона долларов Международные преступники пытались украсть у MegaСom полмиллиона долларов
В&nbsp;Бишкеке загорелся многоэтажный строящийся дом В Бишкеке загорелся многоэтажный строящийся дом
Генпрокуратура возбудила уголовное дело в&nbsp;отношении чиновников Минздрава Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении чиновников Минздрава
Бизнес
БТА Банк начал прием платежей в&nbsp;УГНС и&nbsp;Социальный фонд&nbsp;КР в&nbsp;онлайн-режиме БТА Банк начал прием платежей в УГНС и Социальный фонд КР в онлайн-режиме
Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны? Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны?
Воспользуйтесь бесплатными способами оплаты связи MegaCom Воспользуйтесь бесплатными способами оплаты связи MegaCom
На&nbsp;своем&nbsp;ли месте председатель ФПК Мирбек Асанакунов? На своем ли месте председатель ФПК Мирбек Асанакунов?