В Новопавловке пакет с кормом приняли за бомбу

Государственный комитет национальной безопасности сообщил о найденном бесхозном пакете, из-за которого оцепили АЗС в селе Новопавловка.

Отмечается, что вчера примерно в 19.40 в ГКНБ поступило сообщение о подозрительном пакете на одной из АЗС в Новопавловке.

На место происшествия экстренно выехали сотрудники МВД и ГКНБ КР. Территорию АЗС оцепили.

Прибывшие на место происшествия специалисты ГКНБ обнаружили пакет с кормом для животных. Каких-либо других подозрительных предметов и взрывных устройств на территории заправки не обнаружено.

В настоящее время оцепление снято, АЗС работает в штатном режиме.