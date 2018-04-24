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Происшествия

Милиция ищет пострадавших от действий мошенницы

В Чуйской области по подозрению в мошенничестве задержали женщину. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, в ОВД Сокулукского района с заявлением обратился местный житель. Он сообщил, что в 2017 году малознакомая женщина обманом продала земельный участок в селе Новопавловке за $3,5 тысячи и скрылась.

По подозрению задержали Салтанат Мамбеталиеву, 1962 года рождения, жительницу Бишкека.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Задержанная жительница Бишкека

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

По предварительным данным, в отношении подозреваемой есть 30 аналогичных заявлений от граждан. Ее водворили в ИВС.

Милиция просит пострадавших от ее действий позвонить по телефонам: 0 (557) 28-12-12, 0 (707) 28-12-12, 0 (312) 60-75-67.
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