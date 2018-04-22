В Кордае произошло ДТП. Есть погибшие

Вчера на 205 километре автомобильной дороги Западная Европа — Западный Китай на территории Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошло столкновение c препятствием микроавтобуса «Мерседес Спринтер» (госномер 048 AХZ/13). Он следовал по маршруту Алматы — Шымкент, сообщает МЧС Узбекистана.

По данным ведомства, в микроавтобусе находились 19 человек, в том числе водитель. Из них 17 граждан Узбекистана и 2 граждан Казахстана. Водитель буса наехал на кучу щебня у обочины и не справился с управлением.

В результате ДТП погибли 3 человека и 8 человек госпитализированы. Двое погибших — граждане Узбекистана. Пострадавшие госпитализированы в Кордайскую ЦРБ Жамбылской области. Тела погибших находятся в морге больницы.

По предварительным данным, Узбекистан запросил у Кыргызстана разрешение принять в международном аэропорту «Манас» спецборт, который направляют для доставки тел и пострадавших на родину.