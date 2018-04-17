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Происшествия

Жираф нелепо и трагически погиб в зоопарке

Печальный случай с летальным исходом произошел в минувшее воскресенье, 16 апреля, в зоопарке китайского города Куньмин в провинции Юньнань, сообщили vesti.ru.

Десятилетний самец жирафа, прогуливаясь по вольеру, в котором прожил пять лет, случайно засунул голову в развилку ветвей на дереве, не сумел освободиться самостоятельно и начал задыхаться. 

Сотрудники поспешили на помощь и задействовали ручную пилу, однако попытка не увенчалась успехом. Освободить животное удалось только с использованием более серьезного инструмента, которым спилили одну из державших жирафа веток.

Ветеринары пытались оказать помощь пострадавшему, однако жираф скончался утром следующего дня от повреждений шеи и проблем с кровоснабжением мозга.

 
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