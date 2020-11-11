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Агент 024

Жираф разозлился и напал на туристов в ЮАР

Две туристические группы, путешествующие ночью по африканскому заповеднику, привлекли внимание жирафа. В итоге он атаковал непрошенных гостей, сообщил портал Rai77°.

Сначала животное напало на один автомобиль, но неудачно — жираф потерял равновесие и упал. Поднявшись на ноги, он тут же проверил на прочность лобовое стекло другой машины.

Со слов автора видео, жираф, скорее всего, испугался света фар и человека, идущего к нему, потому решил первым напасть. В результате инцидента никто не пострадал.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/172568/
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