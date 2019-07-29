Казахстанец оседлал жирафа в зоопарке Шымкента

Администрация Шымкентского государственного зоопарка обратилась в полицию с требованием расследовать поведение посетителя, который залез в вольер с жирафом и оседлал животное. Об этом сообщило агентство «Фергана».

Мужчина преодолел трехметровое ограждение и сел на жирафа верхом. По информации Telegram-канала «Нехабар», парень проделал это трижды, развлекая спутников. Пользователи соцсетей сочли, что животное испытало сильнейший стресс, хотя на видео жираф выглядит покладистым и реагирует спокойно на седока.

Заявление подали в Аль-Фарабийское районное управление полиции. В администрации зоопарка считают, что это поможет «привлечь гражданина к ответственности» и избежать повторения подобных происшествий.

В зоопарке предположили, что посетитель и его спутницы находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.