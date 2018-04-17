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Происшествия

Коттеджи Максима Бакиева. Задержан директор оценочной компании

По делу о продаже коттеджей в поселке «Идеал Хаус» задержан и водворен в ИВС генеральный директор ОсОО «Капитал плюс» С. Дибров. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Напомним, в 2017 году перед аукционом по продаже коттеджей именно это ОсОО проводило их оценку. В итоге их реализовали за 142 миллиона сомов. Однако разгорелся скандал.

МВД возбудило уголовное дело по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 307 (незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации, налоговой, таможенной или лицензионно-разрешительной деятельности) Уголовного кодекса.

Ранее по делу задержали экс-главу ФУГИ Болсунбека Казакова, экс-заместителя главы ФУГИ Бакыта Мураталиева. Обоих по решению суда водворили в СИЗО.

Расследование по делу продолжается.
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