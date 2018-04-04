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Сотрудники Минтранса подделали документы, чтобы скрыть свое преступление

В Кыргызстане выявлен факт злоупотребления полномочиями сотрудниками ПТК «Балыкчи» и Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля по Иссык-Кульской области при Министерстве транспорта и дорог. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, 1-2 февраля проверены девять большегрузных автомашин с углем, следовавших из Джумгальского района и прошедших технический контроль через ПТК «Балыкчи». При контрольном взвешивании выявлен перевес с превышением установленной нормы осевых нагрузок более чем на 11 тонн. Однако должностные лица агентства скрыли их проезд.

Более того,  чиновники после выявления нарушений с целью сокрытия преступления подготовили письмо в Министерство транспорта и дорог о выходе из строя автовесов.

Государству причинен ущерб на более чем 600 тысяч сомов.

Прокуратурой города Балыкчи возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется расследование.
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