Полиция в Индии разыскивает похитившую младенца обезьяну

Полиция в индийском штате Орисса разыскивает обезьяну, утащившую из дома младенца. Тело мальчика позже нашли в колодце возле дома его родственников, сообщила ВВС.
Мать ребенка видела, как обезьяна схватила ребенка и унесла его, однако ничего не смогла сделать, чтобы спасти сына.
Его тело нашли родственники спустя день после похищения.
По словам полицейских, обезьяны крайне редко похищают детей. Обычно они портят мебель и пытаются унести из дома какие-либо вещи.
«Мы рассчитываем поймать обезьяну в течение недели, — заявил представитель местной полиции. — Случаи, когда обезьяны нападают на людей или проникают в их дома в поисках еды, довольно часты, но похищение ребенка — первый случай в нашей практике».
Полиция обратилась за помощью к местному племени, которое специализируется на вылове обезьян.
По данным врачей, серьезных травм на теле младенца нет. Вероятно, ребенок задохнулся, оказавшись в воде.
Местные жители полагают, что обезьяна, скорее всего, нечаянно выронила младенца.