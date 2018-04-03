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Происшествия

Полиция в Индии разыскивает похитившую младенца обезьяну

Фото GETTY IMAGES. Полицейские признались, что такой случай первый в их практике

Полиция в индийском штате Орисса разыскивает обезьяну, утащившую из дома младенца. Тело мальчика позже нашли в колодце возле дома его родственников, сообщила ВВС.

Мать ребенка видела, как обезьяна схватила ребенка и унесла его, однако ничего не смогла сделать, чтобы спасти сына.

Его тело нашли родственники спустя день после похищения.

По словам полицейских, обезьяны крайне редко похищают детей. Обычно они портят мебель и пытаются унести из дома какие-либо вещи.

«Мы рассчитываем поймать обезьяну в течение недели, — заявил представитель местной полиции. — Случаи, когда обезьяны нападают на людей или проникают в их дома в поисках еды, довольно часты, но похищение ребенка — первый случай в нашей практике».

Полиция обратилась за помощью к местному племени, которое специализируется на вылове обезьян.

По данным врачей, серьезных травм на теле младенца нет. Вероятно, ребенок задохнулся, оказавшись в воде.

Местные жители полагают, что обезьяна, скорее всего, нечаянно выронила младенца.
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