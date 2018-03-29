Продажа ребенка в Оше. От новорожденной отказалась даже родная тетя

Семья девочки, которую пыталась продать родная бабушка, находится в трудной жизненной ситуации. Об этом ИА «24.kg» сообщили в отделе по защите прав семьи и детей города Ош.
«Малышка родилась 11 марта. Ей месяца нет. Сейчас она в реабилитационном центре. Мы поместили ее туда на полгода. За это время попытаемся найти других родственников. Бабушка и биологическая мать младенца родом из Узгена. Если за шесть месяцев не найдем родных, будем решать вопрос с удочерением малышки», — сообщили в ошском ОПСД.
Там сообщили, что родная сестра матери ребенка открестилась от племянницы. «Тетя малышки отказалась воспитывать девочку. Ей, кстати, дали имя Жасмин и выписали свидетельство о рождении», — отметили в отделе.
Напомним, жительница Оша пыталась продать незнакомым людям свою внучку за 20 тысяч сомов.