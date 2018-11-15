Продажа детей. Одну из подозреваемых отпустили под домашний арест

Одну из подозреваемых в продаже новорожденных детей отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд. «В СИЗО, где содержалась подозреваемая, несколько раз вызывали скорую помощь. Женщина больна, ей требуется операция», — сообщили редакции.

В МВД подтвердили информацию об изменении меры пресечения. Однако причину не уточнили.

Напомним, в Бишкеке милиционеры задержали врачей, подозреваемых в продаже детей. По данным МВД, установлено три факта продажи младенцев. Медицинские работники не только продавали, но и помогали делать новым родителям свидетельство о рождении.