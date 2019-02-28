Подробности продажи ребенка сообщили в ГУВД Бишкека

В Главном управлении внутренних дел столицы рассказали подробности продажи ребенка в Бишкеке.

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Оперативная информация о продаже младенца поступила в милицию 27 февраля.

«Сообщали, что неизвестная женщина пытается продать ребенка за 190 тысяч сомов. В ходе следственных мероприятий сотрудники милиции и ГКНБ задержали 30-летнюю мать младенца. Она получила пять тысяч сомов в качестве предоплаты», — сообщили в милиции.

«Кроме того, задержаны две женщины-сообщницы, они являются сотрудницами родильного дома. Создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников Первомайского РОВД. Устанавливается причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям», — сообщили в ГУВД.