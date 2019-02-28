17:37
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия
Сюжет: Продажа детей (29)

Подробности продажи ребенка сообщили в ГУВД Бишкека

В Главном управлении внутренних дел столицы рассказали подробности продажи ребенка в Бишкеке.

Читайте по теме
Женщина хотела продать своего ребенка. Соучастницы задержаны

Оперативная информация о продаже младенца поступила в милицию 27 февраля.

«Сообщали, что неизвестная женщина пытается продать ребенка за 190 тысяч сомов. В ходе следственных мероприятий сотрудники милиции и ГКНБ задержали 30-летнюю мать младенца. Она получила пять тысяч сомов в качестве предоплаты», — сообщили в милиции.

«Кроме того, задержаны две женщины-сообщницы, они являются сотрудницами родильного дома. Создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников Первомайского РОВД. Устанавливается причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям», — сообщили в ГУВД.
Ссылка:
просмотров: 838
Версия для печати
Материалы по теме
Продажа детей. Одну из подозреваемых отпустили под домашний арест
Продажа детей в Бишкеке. Трупов новорожденных при задержании врачей не было
Продажа ребенка в Оше. От новорожденной отказалась даже родная тетя
Продажа ребенка в городе Ош. Бабушку отпустили под подписку о невыезде
В Бишкеке задержали подозреваемых в продаже трехмесячного младенца
В Чуйской области новорожденного продали за 20 тысяч сомов
Женщину, продавшую троих детей, поместили в СИЗО
В Кыргызстане ищут мать, продавшую своего ребенка за квартиру
Когда товар - новорожденный
На Иссык-Куле мать продала новорожденную за 50 тысяч сомов
Популярные новости
Попавшая в&nbsp;ДТП стилист Асель Мамбеткалиева скончалась, не&nbsp;приходя в&nbsp;сознание Попавшая в ДТП стилист Асель Мамбеткалиева скончалась, не приходя в сознание
В&nbsp;Оше мужчина до&nbsp;смерти избил свою жену за&nbsp;500 сомов В Оше мужчина до смерти избил свою жену за 500 сомов
Более 70&nbsp;автомобилей столкнулись на&nbsp;трассе в&nbsp;Канаде Более 70 автомобилей столкнулись на трассе в Канаде
Даже не&nbsp;выехав из&nbsp;салона, автоледи успела повредить три машины Даже не выехав из салона, автоледи успела повредить три машины
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; строит газопровод-отвод &laquo;Бишкек&nbsp;&mdash; Кант&nbsp;&mdash; Токмак&raquo; «Газпром Кыргызстан» строит газопровод-отвод «Бишкек — Кант — Токмак»
Сеть 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! охватила новые территории Баткенской области Сеть 4G LTE от О! охватила новые территории Баткенской области
Электронный кошелек &laquo;Илбирс&raquo; от&nbsp;БТА Банка Электронный кошелек «Илбирс» от БТА Банка
Кыргызтелеком: Звоните с&nbsp;домашнего телефона и&nbsp;общайтесь внутри области бесплатно Кыргызтелеком: Звоните с домашнего телефона и общайтесь внутри области бесплатно