В Сузакском районе семья отравилась угарным газом, двое умерли. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-центре Минздрава.

По их данным, семья из четырех человек поступила в Сузакскую территориальную больницу сегодня в 7.15.

«Отца и пятилетнего ребенка привезли уже мертвыми. У матери отек головного мозга, она в реанимации. В больнице и второй ребенок, 2015 года рождения. Их состояние тяжелое, пациенты находятся под наблюдением врачей», — сказали в Минздраве.

Пострадавшие накануне затопили печь и легли спать.