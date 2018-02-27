Юриста Министерства юстиции задержали в Караколе за вождение без документов

С 23 по 25 февраля сотрудники ООБДД УВД по Иссык-Кульской области и ОВД Каракола в областном центре провели рейд, в ходе которого задержали юриста Минюста КР. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По ее данным, за управление транспортным средством без документов, предусмотренных правилами дорожного движения, задержаны три водителя, управлявших служебными автомобилями: Азат Искендеров, 1976 года рождения, юрист Министерства юстиции КР (управлял автомобилем «Тойота Прадо»), Чоробек Чукумбаев, 1971 года рождения, директор Иссык-Кульского государственного заповедника (автомобиль «Мазда Трибьют») и Мырзакелди Жанболотов, 1989 года рождения, водитель Управления юстиции по Иссык-Кульской области («ДЭУ Эсперо»).

На них наложен административный штраф.