17:55
0
USD 68.06
EUR 83.86
RUB 1.22
Происшествия

Юриста Министерства юстиции задержали в Караколе за вождение без документов

С 23 по 25 февраля сотрудники ООБДД УВД по Иссык-Кульской области и ОВД Каракола в областном центре провели рейд, в ходе которого задержали юриста Минюста КР. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По ее данным, за управление транспортным средством без документов, предусмотренных правилами дорожного движения, задержаны три водителя, управлявших служебными автомобилями: Азат Искендеров, 1976 года рождения, юрист Министерства юстиции КР (управлял автомобилем «Тойота Прадо»), Чоробек Чукумбаев, 1971 года рождения, директор Иссык-Кульского государственного заповедника (автомобиль «Мазда Трибьют») и Мырзакелди Жанболотов, 1989 года рождения, водитель Управления юстиции по Иссык-Кульской области («ДЭУ Эсперо»).

На них наложен административный штраф.

Всего выявлено 110 нарушений ПДД, поставлено на штрафную стоянку 27 машин, выявлено 17 водителей в нетрезвом состоянии.
Ссылка:
просмотров: 1015
Версия для печати
Материалы по теме
Сотрудники ГУОБДД задержали водителя, насмерть сбившего пешехода
В Бишкеке машина сбила женщину. Пострадавшую увезли на «скорой»
В Кыргызстане за неделю почти 300 водителей задержаны в пьяном виде
В ДТП с участием маршрутки в Бишкеке пострадала женщина
В ДТП на улице Абдрахманова пострадали два пассажира
На маршруте Бишкек — Кара-Балта работал водитель, лишенный водительских прав
ГУОБДД рассказало подробности смертельного наезда на сотрудницу МП «Тазалык»
В Бишкеке машина насмерть сбила сотрудницу «Тазалыка»
Генпрокуратура Кыргызстана выясняет, кто незаконно выдает водительские права
Профлицей Джалал-Абадской области, не имея лицензии, выдал 56 водительских прав
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке столкнулись три маршрутки. Пострадало 11&nbsp;человек В Бишкеке столкнулись три маршрутки. Пострадало 11 человек
Жених и&nbsp;невеста вскрыли свадебный подарок и&nbsp;подорвались на&nbsp;мине Жених и невеста вскрыли свадебный подарок и подорвались на мине
Сотрудник ГУОБДД сбил ребенка. Началось расследование Сотрудник ГУОБДД сбил ребенка. Началось расследование
Находящийся в&nbsp;розыске член ОПГ задержан в&nbsp;Бишкеке Находящийся в розыске член ОПГ задержан в Бишкеке
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! на&nbsp;Всемирном мобильном конгрессе в&nbsp;Барселоне Мобильный оператор О! на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне
&laquo;Бакай Банк&raquo; объявляет о&nbsp;начале акции &laquo;Год подарков&raquo; «Бакай Банк» объявляет о начале акции «Год подарков»
MegaCom: путешествуйте по&nbsp;миру с&nbsp;интернет-роумингом MegaCom: путешествуйте по миру с интернет-роумингом
Проверьте свою эрудицию с&nbsp;игрой &laquo;Царь горы&raquo; от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Проверьте свою эрудицию с игрой «Царь горы» от Мобильного оператора О!