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Происшествия

В Бишкеке маршрутка столкнулась с легковым авто. Пострадали два человека

В Бишкеке в результате столкновения маршрутки Mercedes-Benz с Subaru пострадали два человека. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУОБДД МВД.

По их данным, столкновение произошло вчера около 20.30.

«37-летний водитель маршрутного такси ехал по улице Абдрахманова. На пересечении с улицей Токтогула он столкнулся с Subaru Forester, за рулем которой сидела 34-летняя женщина. В результате ДТП с различными травмами к врачам обратились 21-летний парень и 17-летняя девушка. Назначены экспертизы. Дело передали в следственное управление ГУВД Бишкека», — сообщили в ГУОБДД.

В Центре экстренной медицинской помощи сообщили, что девушку госпитализировали с ушибом правого бедра, а парня — с травмой головы.
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