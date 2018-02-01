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Происшествия

В МЧС рассматривают все версии причин пожара на Ошском рынке

В МЧС рассматривают все версии причины пожара на Ошском базаре. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ведомстве.

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По их данным, проводится проверка, и пока нет даже предварительных результатов.

«Это может быть и неисправная проводка, и старый обогреватель, все факты учитываем», — отметили в МЧС. 

Площадь возгорания составила почти 3,5 тысячи квадратных метров. Всего огнем уничтожено 118 торговых точек. Отметим, если в результате расследования будет доказано, что возгорание произошло по вине реализаторов, то никаких выплат, даже если товар застрахован, торговцы не получат. 
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