В МЧС рассматривают все версии причин пожара на Ошском рынке

В МЧС рассматривают все версии причины пожара на Ошском базаре. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ведомстве.

Читайте по теме Последствия пожара на Ошском рынке. Фоторепортаж

По их данным, проводится проверка, и пока нет даже предварительных результатов.

«Это может быть и неисправная проводка, и старый обогреватель, все факты учитываем», — отметили в МЧС.

Площадь возгорания составила почти 3,5 тысячи квадратных метров. Всего огнем уничтожено 118 торговых точек. Отметим, если в результате расследования будет доказано, что возгорание произошло по вине реализаторов, то никаких выплат, даже если товар застрахован, торговцы не получат.