Вдова погибшего на золотодобывающем участке требует купить ей дом

Золотодобывающая компания ОсОО «Талбек» не хочет выплачивать компенсацию родственникам погибшего на золотодобывающем участке в Токтогульском районе. Об этом ИА «24.kg» заявила вдова погибшего Таттыбу Жандар кызы.

Она рассказала, что ее супруг Жылдызбек Сейитбеков погиб 8 декабря прошлого года на участке золодобывающего месторождения «Кореец». Трактор, которым управлял Сейитбеков, перевернулся на крутом склоне.

«Трактор принадлежит не компании, а Токтогульскому лесному хозяйству. Машина не проходила технического осмотра. ОсОО взяло трактор в аренду, а с моим мужем заключило договор о том, что он будет водить его временно. Супруг должен был проработать на участке «Кореец» неделю — с 3 по 10 декабря. 8 декабря его трактор упал с 60-метрового обрыва. Муж скончался от полученных травм по дороге в больницу», — рассказала женщина.

Фото Таттыбу Жандар кызы. Женщина с покойным мужем Жылдызбеком Сейитбековым

С ее слов, супруга уговорил поработать на компанию представитель фирмы Чынгыз Керезов. Он пообещал погибшему ежедневно платить по 1,5 тысячи сомов.

«3 декабря Керезов забрал супруга, а на следующий день тот вышел на работу. После трагедии директор лесного хозяйства Каныбек Токтоназаров задним числом ушел в трудовой отпуск. Когда мы обратились к Чынгызу Керезову, тот сказал: «Делайте что хотите», — рассказала вдова.

Трое моих детей остались без отца. Я сама инвалид II группы, работать не могу. Я требую от ОсОО «Талбек» купить мне дом в качестве компенсации за смерть моего мужа. Таттыбу Жандар кызы

ИА «24.kg» связалось с Чынгызом Керезовым. Он сообщил, что нанять временно на работу Жылдызбека Сейитбекова ему посоветовал водитель Токтогульского лесхоза.

«Я сам всего лишь водитель в этой фирме. Трактор был взят в аренду у Токтогульского лесхоза. С погибшим я не составлял договора. Меня с ним познакомили, он согласился работать. Я лишь забрал его в условленном месте», — прокомментировал ситуацию он.

Мужчина подчеркнул, что, после того как тело погибшего забрали из морга, представители ОсОО «Талбек» пришли домой к родным и в качестве первоначальной помощи дали 50 тысяч сомов.

Помимо представителей фирмы, на похоронах был и начальник лесхоза. Деньги мы отдали родному братишке. Это видели тесть погибшего и его дедушка. Те ответили, что дальнейший разговор состоится после похорон. Как только руководство уехало в город, родственники стали жаловаться. Чынгыз Керезов

В свою очередь в УВД Джалал-Абадской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда» и «Допуск к управлению транспортными средствами лица, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления транспортным средством».

«Проводятся следственно-оперативные мероприятия. Назначен ряд экспертиз. В их числе судебно-медицинская и автотехническая», — проинформировали в УВД.