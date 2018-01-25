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Происшествия

В Астрахани осудили кыргызстанца, сбившего троих детей

В Астрахани (Россия) осудили 19-летнего кыргызстанца, который, управляя грузовиком, сбил трех детей на пешеходном переходе. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, ДТП произошло вечером 3 сентября 2016 года. Дети шли по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. У виновника аварии не оказалось даже водительского удостоверения.

В результате пятилетняя девочка погибла на месте. Ее трехлетняя сестра и десятилетний мальчик получили серьезные травмы.

Суд приговорил молодого человека к 3 годам и 3 месяцам колонии-поселения.
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