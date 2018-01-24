В Бишкеке задержали машину юриста «Ата Мекена». Были с подругой пьяны

В Бишкеке 19 января примерно в 23.00 на пересечении улиц Токтогула и Раззакова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин Toyota Highlander, принадлежащей Таалайгуль Токтакуновой, и Honda HR-V — Баймурат уулу М. Об этом сообщило Управление по обеспечению безопасности дорожного движения по Бишкеку.

Согласно протоколу медицинского освидетельствования, обе находились в состоянии алкогольного опьянения.

По словам адвоката Омурбека Текебаева, юриста партии «Ата Мекен» Таалайгуль Токтакуновой, она действительно в тот день была с подругой. Они немного выпили и потом разъехались по домам. Обе были в машине Таалайгуль Токтакуновой. «За рулем сидела не я. Действительно, было столкновение с другой машиной. Но мы никуда не сбегали с места аварии», — говорит Таалайгуль Токтакунова.

По информации ГУОБДД, юрист социалистов сама управляла машиной. На заднем сидении она была уже в такси, которое она вызвала на место ДТП. Машина Таалайгуль Токтакуновой водворена на штрафстоянку. Назначены все необходимые экспертизы.