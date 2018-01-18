21:55
0
USD 69.43
EUR 84.87
RUB 1.23
Происшествия

Вымогал $200. Начальник отдела милиции задержан с взяткой

Служба внутренних расследований МВД КР сообщает, что службой внутренних расследований совместно с сотрудниками АКС ГКНБ КР по городу Ош и Ошской области задержали с поличным начальника поселкового отдела милиции — при получении взятки.

Уточняется, что 17 января 2018 года в правоохранительные органы с заявлением обратился 22-летний гражданин, который просил принять меры в отношении начальника ПОМ Тепа-Коргон ОВД Араванского района майора милиции К.К., который вымогает $200. В противном случае он угрожал закрыть его торговый павильон.

По данному факту прокуратурой Ошской области было возбуждено уголовное дело по статьям 313 (получение взятки) и 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР.

Сегодня в здании ПОМ Тепа-Коргон после получения семи тысяч сомов с поличным задержан начальник ПОМ.

Дальнейшее расследование будет проводит АКС ГКНБ.
Ссылка:
просмотров: 721
Версия для печати
Материалы по теме
Милиционера-взяточника задержали в Канте
В пунктах «Кара-Куль» и «Сосновка» 90 процентов машин с ГСМ остались неучтенными
В Кыргызстане участились случаи фиктивного оформления автомобилей
Сотрудник ОАО «Северэлектро» вымогал у потребителя $2,7 тысячи
В России за взятку сотруднику полиции кыргызстанец заплатит штраф
За вымогательство взятки задержали сотрудника Пограничной службы Кыргызстана
В Ошской области за вымогательство взятки задержан майор милиции
В Бишкеке гражданин Китая попытался дать взятку милиционеру
На взятке задержан сотрудник УСБНОН по городу Ош
Сотрудник департамента при ГРС вымогал взятку за оформление автомашины
Популярные новости
Конфликт в&nbsp;VIP-городке &laquo;Ала-Арча&raquo;. Супруги политиков захватили здание правления Конфликт в VIP-городке «Ала-Арча». Супруги политиков захватили здание правления
Известный кыргызский певец за&nbsp;избиение отца убийцы своего сына получил приговор Известный кыргызский певец за избиение отца убийцы своего сына получил приговор
Туристов в&nbsp;Караколе &laquo;грузят&raquo; местные и&nbsp;устроили им&nbsp;90-е годы Туристов в Караколе «грузят» местные и устроили им 90-е годы
Число пострадавших во&nbsp;время резни в&nbsp;российской школе достигло 15&nbsp;человек Число пострадавших во время резни в российской школе достигло 15 человек
Бизнес
Не&nbsp;пропустите! Акции и&nbsp;бонусы в&nbsp;магазинах O!Store Не пропустите! Акции и бонусы в магазинах O!Store
MegaCom получил лицензию на&nbsp;первом частотном аукционе ГАС MegaCom получил лицензию на первом частотном аукционе ГАС
MegaPay: Измени жизнь к&nbsp;лучшему MegaPay: Измени жизнь к лучшему
MegaCom запустил 4G-роуминг в&nbsp;новых сетях MegaCom запустил 4G-роуминг в новых сетях