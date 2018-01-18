Вымогал $200. Начальник отдела милиции задержан с взяткой

Служба внутренних расследований МВД КР сообщает, что службой внутренних расследований совместно с сотрудниками АКС ГКНБ КР по городу Ош и Ошской области задержали с поличным начальника поселкового отдела милиции — при получении взятки.

Уточняется, что 17 января 2018 года в правоохранительные органы с заявлением обратился 22-летний гражданин, который просил принять меры в отношении начальника ПОМ Тепа-Коргон ОВД Араванского района майора милиции К.К., который вымогает $200. В противном случае он угрожал закрыть его торговый павильон.

По данному факту прокуратурой Ошской области было возбуждено уголовное дело по статьям 313 (получение взятки) и 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР.

Сегодня в здании ПОМ Тепа-Коргон после получения семи тысяч сомов с поличным задержан начальник ПОМ.

Дальнейшее расследование будет проводит АКС ГКНБ.