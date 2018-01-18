В Иссык-Кульской области машина упала в обрыв. Двое погибли

В ущелье Чон-Талды-Суу Иссык-Кульской области сегодня примерно в 1.30 произошло ДТП, погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

По ее данным, водитель не справился с управлением, и автомашина «Нива-Тайга» скатилась в обрыв. Автомобиль несколько раз перевернулся и упал на лед реки Сары-Джаз.

От полученных травм 36-летний водитель и его 26-летний пассажир скончались не месте. Трехлетний ребенок (житель села Энильчек) с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию.

На месте работают сотрудники УОБДД Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.