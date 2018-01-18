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Происшествия

В ДТП на проспекте Чуй пострадали три человека

В ДТП, которое случилось 17 января в 22.07 на проспекте Чуй, пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, 21-летний водитель автомобиля «Гольф-4» К.Э.у, двигаясь по проспекту Чуй в северном направлении, на пересечении с улицей Шопокова не справился с управлением и наехал на припаркованную «Тойоту Авенсис».

«В результате ДТП за медицинской помощью обратились водитель «Тойоты» и 41-летняя пассажирка П.В с ребенком 2017 года рождения», — сообщили в ГУОБДД.

Материалы переданы в следственное управление ГУВД Бишкека. Назначены необходимые экспертизы.
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