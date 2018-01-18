Полицейский на Porsche врезался в ворота резиденции президента Казахстана

Сотрудник полиции на автомобиле Porsche Cayenne врезался в ворота резиденции президента Казахстана в Астане. Об этом сообщило агентство Tengrinews.kz.

Как отметили в ДВД Астаны, по факту ДТП, имевшего место в ночь на 17 января, провели служебное расследование. Установлено, что инспектор службы спецбатальона ДПП ДВД Астаны старший лейтенант полиции Е.Иманбеков, следуя по улице Достык, в условиях гололеда не справился с управлением и «допустил наезд на препятствие с незначительным повреждением ворот и колонны забора». Пострадавших и травмированных нет.

В полиции отметили, что непосредственный виновник ДТП и командир взвода, его непосредственный руководитель капитан полиции Г.Джумахметов уволены из органов внутренних дел.

За слабую организацию индивидуальной воспитательной работы среди подчиненных ряд руководителей данного подразделения привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.