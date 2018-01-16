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Происшествия

На трассе Бишкек — Торугарт столкнулись грузовик и легковушка. Пострадали двое

В результате ДТП на трассе Бишкек — Торугарт пострадали два человека. Об этом сообщили в Управлении пр обеспечению безопасности дорожного движения Чуйской области.

Уточнятся, что авария произошла вчера на 81-м километре автодороги.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Estima 55-летняя К.Л. двигалась с западном направлении. Не справившись с рулевым управлением, она выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Howo. В результате оба водителя доставлены в больницу, а пассажирам Toyota Estima оказана первая медицинская помощь. Автомобили поставлены на штрафстоянку», — проинформировали в УОБДД.
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